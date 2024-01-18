Попри українські обстріли Криму РФ продовжує відновлення та посилення ППО та РЕБ, - співзасновник DeepState Погорілий
Співзасновник DeepState Роман Погорілий ділиться своїми спостереженнями про Крим, який перетворився на військову базу
Про це він розповів у ранковому етері Еспресо.
"На жаль, Крим перетворився вже давно на військову базу, яка кишить різним видом озброєння і військовими РФ. Відповідно там, мабуть, треба все рівняти з землею, не проганяти їх повністю, щоб це все змінилося, бо вони постійно туди щось тягнуть у них там дуже велика зосередженість ППО, літаків, РЕБ та інших якихось засобів, яким вони захищаються", - пояснює співзасновник DeepState.
Погорілий пояснює, що після неодноразових обстрілів російських військових об'єктів ворог все одно намагається відновити покриття для авіації, посилити ППО і засоби радіоелектронної боротьби.
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"І по сьогоднішній день це відбувається, для них це важливо, авіація у них - це велика частина ведення бойових дій і вони без неї досить суттєво втрачають. Тому вони будуть робити все можливе, щоб застосовувати й мати для цього засоби й місця", - підсумував він.
- Українські партизани руху "Атеш" розкрили систему оборони та виявили місце дислокації російських військових на східному березі тимчасово окупованого Криму.
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