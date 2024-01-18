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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Попри українські обстріли Криму РФ продовжує відновлення та посилення ППО та РЕБ, - співзасновник DeepState Погорілий
Ексклюзив

Попри українські обстріли Криму РФ продовжує відновлення та посилення ППО та РЕБ, - співзасновник DeepState Погорілий

18 січня, 2024 четвер
09:31
Війна з Росією Карта. Крим_0612

Співзасновник DeepState Роман Погорілий ділиться своїми спостереженнями про Крим, який перетворився на військову базу

Про це він розповів у ранковому етері Еспресо.

"На жаль, Крим перетворився вже давно на військову базу, яка кишить різним видом озброєння і військовими РФ. Відповідно там, мабуть, треба все рівняти з землею, не проганяти їх повністю, щоб це все змінилося, бо вони постійно туди щось тягнуть у них там дуже велика зосередженість ППО, літаків, РЕБ та інших якихось засобів, яким вони захищаються", - пояснює співзасновник DeepState.

Погорілий пояснює, що після неодноразових обстрілів російських військових об'єктів ворог все одно намагається відновити покриття для авіації, посилити ППО і засоби радіоелектронної боротьби.

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"І по сьогоднішній день це відбувається, для них це важливо, авіація у них - це велика частина ведення бойових дій і вони без неї досить суттєво втрачають. Тому вони будуть робити все можливе, щоб застосовувати й мати для цього засоби й місця", - підсумував він.

  • Українські партизани руху "Атеш" розкрили систему оборони та виявили місце дислокації російських військових на східному березі тимчасово окупованого Криму.
Росія
Крим
ППО
російська армія
окуповані території
окупанти
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