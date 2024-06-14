Поразкою для України була б згода на реалізацію навіть частини плану Путіна, - дипломат Шамшур
Надзвичайний і повноважний посол України в США (2005-2010 рр.) та України у Франції (2014-2020 рр.) Олег Шамшур пояснив: якби Україна погодилася хоча б на частину "мирного" плану Володимира Путіна, то програла б
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Щодо заяв російського диктатора напередодні Саміту миру у Швейцарії про його бачення "перемир'я", дипломат сказав: "Нічого несподіваного, що Путін виліз з черговою порцією маячні, немає. Певний час вже ведеться робота синхронно з Китаєм для того, щоб зірвати Форум і навіть не дати обговорити конструктивно ті пункти, які винесені в порядок денний, і головне, щоб туди не приїхала максимально велика кількість представників Глобального Півдня. Це фактично головне питання на форумі".
Шамшур вважає, що не варто очікувати від ворога адекватних варіантів припинення війни.
"Може це недипломатично, але що ще можна очікувати від цих виродків? Звичайно, він висуває ті пункти, які йому потрібні. Поразкою України була б навіть згода на реалізацію частини плану Путіна. Усім це неозброєним оком вже має бути зрозуміло, предмету для розмови з Путіним немає і навіть немає альтернативи. Це мають зрозуміти наші партнери, й уся допомога Україні має бути спрямована саме на це, щоб завдати глибоку військову поразку Росії, а для цього потрібна зброя, зняття будь-яких обмежень щодо ураження цілей на території РФ. Нічого нового від Путіна ми не почуємо", - підсумував дипломат.
- Нещодавно Путін почав просувати наратив про готовність РФ до перемовин з Україною.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що українські військові нібито мають вийти з тимчасово окупованих територій задля переговорів з РФ. Генсек НАТО Столтенберг та МЗС України прокоментували.
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