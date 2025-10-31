Портников назвав термін, до якого Трамп намагатиметься врегулювати російсько-українську війну

Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

"Зараз ми можемо спостерігати й говорити виключно про перемирʼя між США та Китаєм терміном на рік. Фактично, після візиту Трампа до Азії виявилось, що в нього немає жодних інструментів тиску на Сі Цзіньпіна. Ба більше, це в Сі Цзіньпіна є інструменти тиску на Трампа. Адже, якщо Китай припинить закупляти американську сою, то це створить серйозні проблеми для ядерного електорату республіканців - фермерів, які цю сою вирощують. Це миттєво може датись взнаки і вплинути на результати виборів до американського конгресу 2026 року, а також звісно на вибори президента у 2029 році. Тому Сі Цзіньпінь чудово зрозумів слабке місце Трампа і з задоволенням буде бити по ньому", - пояснив Портников.

За словами журналіста, на 2026 рік у Трампа є два головні політичні завдання - не допустити нового етапу ескалації війни на Близькому Сході та зупинити бойові дії на російсько-українському фронті.

"З іншого боку, коли ми говоримо про листопад 2026 року, зокрема, про вибори до конгресу США, то в цьому є поганий і добрий момент. По-перше, Дональд Трамп до листопада 2026 року буде намагатись зробити все можливе для завершення бойових дій на російсько-українському фронті. Тим більше, що довибори співпадають з рішенням Нобелівського комітету у жовтні 2026 року щодо надання премії миру. Звичайно, що Трампу дуже б хотілось, щоб республіканці вийшли на довибори з президентом, який є нобелівським лауреатом. Так що зараз Трамп буде намагатись досягти двох важливих політичних результатів. Зокрема, перемирʼя з Китаєм вже в нього є, а це означає, що йому потрібно, щоб війна на Близькому Сході знову не розпочалась і зупинити військові дії на російсько-українському фронті. Тобто, тиск на Путіна з метою примусити його зупинити вогонь буде збільшуватись", - додав він.