Поставили над пляжем: партизани зафіксували ЗРК "Тор" росіян у Севастополі
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували зенітний ракетний комплекс "ТОР М2КМ" у тимчасово окупованому Севастополі
Про це інформує рух "Атеш".
Партизани зазначають, що росіяни обрали "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його поставили прямо над пляжем, наражаючи на небезпеку місцевих.
"Скоріш за все це одна з останніх фотографій цього комплексу. Як відомо, СОУ планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, Звільняючи так званий коридор до Кримського мосту. Зворотній відлік життя "незаконної конструкції почався", - додали в "Атеш".
- 29 червня представники партизанського руху "Атеш" поділились інформацією, що виявили російську ППО неподалік тимчасово окупованого Сімферополя.
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