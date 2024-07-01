Поставили над пляжем: партизани зафіксували ЗРК "Тор" росіян у Севастополі

Про це інформує рух "Атеш".

Партизани зазначають, що росіяни обрали "ідеальне" місце для розміщення свого зенітно-ракетного комплексу. Його поставили прямо над пляжем, наражаючи на небезпеку місцевих.

"Скоріш за все це одна з останніх фотографій цього комплексу. Як відомо, СОУ планомірно виносять радіолокаційні станції та ЗРК, Звільняючи так званий коридор до Кримського мосту. Зворотній відлік життя "незаконної конструкції почався", - додали в "Атеш".