"Постійна міжнародна підтримка є життєво важливою": Байден обговорив допомогу Україні з фон дер Ляєн

Про це йдеться на сайті Білого дому.

"Очільниця Єврокомісії привітала Байдена з нещодавнім ухваленням Палатою представників доповнення до законопроєкту про національну безпеку, яке буде важливим для задоволення нагальних потреб України на полі бою, коли воно буде прийняте Сенатом і президент Байден підпише його як закон", - зазначається у повідмленні.

Байден і фон дер Ляєн також говорили про те, наскільки постійна міжнародна підтримка є життєво необхідною для боротьби України за свободу.