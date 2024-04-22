"Постійна міжнародна підтримка є життєво важливою": Байден обговорив допомогу Україні з фон дер Ляєн
22 квітня президент США Джо Байден обговорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн підтримку України в боротьбі проти агресії РФ та нагальні потреби ЗСУ
Про це йдеться на сайті Білого дому.
"Очільниця Єврокомісії привітала Байдена з нещодавнім ухваленням Палатою представників доповнення до законопроєкту про національну безпеку, яке буде важливим для задоволення нагальних потреб України на полі бою, коли воно буде прийняте Сенатом і президент Байден підпише його як закон", - зазначається у повідмленні.
Байден і фон дер Ляєн також говорили про те, наскільки постійна міжнародна підтримка є життєво необхідною для боротьби України за свободу.
- У суботу, 20 квітня 2024 року, палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
- Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої очільники держав обговорили перший пакет американської допомоги після ухвалення закону.
- США готує додатковий пакет військової допомоги Україні. Він буде значно більшим, ніж попередні: включатиме бронетехніку, на додаток до артилерії та ППО.
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