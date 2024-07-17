Потрапили в окупацію, коли гостювали у бабусь та дідусів: на підконтрольну Україні територію повернули двох хлопчиків
У середу, 17 липня, із тимчасово окупованих територій Луганської і Запорізької областей Україні вдалося повернути ще двох хлопчиків
Про це повідомили в Мінреінтеграції.
Зазначається, що поверненню 6-річного Максима і 12-річного Микити на підконтрольну уряду України територію сприяло Мінреінтеграції разом із Громадською спілкою "Українська мережа за права дитини".
Як повідомляється, на початку повномасштабного вторгнення Росії обидва хлопці гостювали у бабусь та дідусів. Максим у Запорізькій області, Микита - у Луганській.
Після окупації вивезти їх одразу не вдалося.
Повернення хлопців стало можливим завдяки проєкту "Шлях додому", який реалізовує Українська мережа за права дитини.
- 1 липня на підконтрольну територію України вдалось повернути дев’ятеро дітей з тимчасово окупованих громад Херсонщини. Найменшій дитині було лише 8 місяців.
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