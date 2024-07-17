Потрапили в окупацію, коли гостювали у бабусь та дідусів: на підконтрольну Україні територію повернули двох хлопчиків

Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Зазначається, що поверненню 6-річного Максима і 12-річного Микити на підконтрольну уряду України територію сприяло Мінреінтеграції разом із Громадською спілкою "Українська мережа за права дитини".

Як повідомляється, на початку повномасштабного вторгнення Росії обидва хлопці гостювали у бабусь та дідусів. Максим у Запорізькій області, Микита - у Луганській.

Після окупації вивезти їх одразу не вдалося.



Повернення хлопців стало можливим завдяки проєкту "Шлях додому", який реалізовує Українська мережа за права дитини.