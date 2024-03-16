Повітряна атака 14 березня: на Сумщині загинув радіоінженер

Про це повідомили у Держспецзв’язку.

Зазначається, що тіло інженера рятувальники виявили під уламками залізобетонних конструкцій.

Станом на зараз роботи на обʼєктах, уражених ворожими дронами та ракетами, тривають. Рятувальники продовжують розбір завалів, а фахівці Концерну РРТ працюють над відновленням мовлення.

Як додали у Держспецзв’язку, нині у більшості населених пунктів, які після російської атаки залишилися без сигналу українського телебачення та радіо, вже доступна трансляція або на всіх мультиплексах, або на державному мультиплексі МХ-7.

"Роботи з відновлення мовлення в інших проблемних точках тривають безперервно, щоб забезпечити українців доступом до інформації", - зазнали у Службі.