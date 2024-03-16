Повітряна атака 14 березня: на Сумщині загинув радіоінженер
Внаслідок атаки росіян в ніч на 14 березня по інфраструктурі, що забезпечує трансляцію теле- та радіосигналу в Харківській та Сумській областях, загинув інженер сумської філії Концерну радіомовлення, радіозвʼязку та телебачення
Про це повідомили у Держспецзв’язку.
Зазначається, що тіло інженера рятувальники виявили під уламками залізобетонних конструкцій.
Станом на зараз роботи на обʼєктах, уражених ворожими дронами та ракетами, тривають. Рятувальники продовжують розбір завалів, а фахівці Концерну РРТ працюють над відновленням мовлення.
Як додали у Держспецзв’язку, нині у більшості населених пунктів, які після російської атаки залишилися без сигналу українського телебачення та радіо, вже доступна трансляція або на всіх мультиплексах, або на державному мультиплексі МХ-7.
"Роботи з відновлення мовлення в інших проблемних точках тривають безперервно, щоб забезпечити українців доступом до інформації", - зазнали у Службі.
- Нагадаємо, у ніч на 14 березня росіяни завдали ракетно-авіаційних ударів по радіотехнічних об'єктах на Сумщині. Через це у Сумах, Шостці, Білопіллі і Тростянці тимчасово був відсутній доступ до українського телевізійного та радіосигналу, виникали проблеми із мобільним зв'язком.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе