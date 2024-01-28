Повітряні сили сказали, скільки високоточних далекобійних ракет залишилось у РФ

Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"На тому ж рівні залишалася позначка. Тому що ворог протягом трьох комбінованих атак застосував велику кількість ракет. Нагадаю, що 29 грудня - 158 засобів повітряного нападу: і дрони, і ракети. Близько 100 застосував 2 січня", - сказав він.

За його словами, щоб не залишитися ні з чим, Росія застосовує приблизно ту саму кількість ракет під час обстрілів, яку здатну виготовити за місяць.

"Та й з "калібрами" питання. Застосовується доволі мало. Не можна сказати, з чим це пов'язано, але "калібрів" було за оті атаки, що казав, лише 3 застосовано 2 січня", - зауважив Ігнат.