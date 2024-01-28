Повітряні сили сказали, скільки високоточних далекобійних ракет залишилось у РФ
Росія застосовує приблизно ту саму кількість ракет під час обстрілів, яку здатна виготовити за місяць, тому, як і в минулий період, РФ має близько 900 високоточних далекобійних ракет
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"На тому ж рівні залишалася позначка. Тому що ворог протягом трьох комбінованих атак застосував велику кількість ракет. Нагадаю, що 29 грудня - 158 засобів повітряного нападу: і дрони, і ракети. Близько 100 застосував 2 січня", - сказав він.
За його словами, щоб не залишитися ні з чим, Росія застосовує приблизно ту саму кількість ракет під час обстрілів, яку здатну виготовити за місяць.
"Та й з "калібрами" питання. Застосовується доволі мало. Не можна сказати, з чим це пов'язано, але "калібрів" було за оті атаки, що казав, лише 3 застосовано 2 січня", - зауважив Ігнат.
- 28 січня о 01:30 війська РФ вдарили ракетами по житловому масиву Мирнограда на Донеччині. Рани різного типу й тяжкості дістали троє людей, серед яких 15-річний юнак.
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