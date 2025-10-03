Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Повітряні сили вночі 3 жовтня знешкодили 320 цілей противника

Повітряні сили вночі 3 жовтня знешкодили 320 цілей противника

Дар'я Тарасова
3 жовтня, 2025 п'ятниця
11:27
Війна з Росією сили ППО

У ніч на 3 жовтня Росія завдала комбінованого удару по Україні з застосуванням 416 засобів повітряного нападу: ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування

Зміст

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 3 жовтня, з 20:00 2 жовтня, росіяни завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом Росії атакувала Україну 416 засобами повітряного нападу.

  • 381 ударний БПЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;
  • 7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;
  • 21 крилатої ракети "Іскандер-К";
  • 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Основним напрямком удару стали об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 повітряних цілей:

  • 303 ворожі БПЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);
  • 12 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

  • Російська армія в ніч на 3 жовтня запустила по території України ракети та ударні безпілотники. На Полтавщині постраждала критична інфраструктура.
Новини
Україна
Росія
ППО
російська армія
ЗСУ
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
