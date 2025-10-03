Повітряні сили вночі 3 жовтня знешкодили 320 цілей противника

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У ніч на 3 жовтня, з 20:00 2 жовтня, росіяни завдали комбінованого удару по території України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та наземного базування. Загалом Росії атакувала Україну 416 засобами повітряного нападу.

381 ударний БПЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів) із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ;

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23;

21 крилатої ракети "Іскандер-К";

7 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Основним напрямком удару стали об’єкти критичної інфраструктури (енергетичного сектору) у Харківській та Полтавській областях. Також внаслідок нічної атаки постраждали Сумська, Дніпропетровська, Одеська та Київська області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 320 повітряних цілей:

303 ворожі БПЛА типу Shahed, "Гербера" (безпілотники інших типів);

12 крилатих ракет "Іскандер-К";

5 керованих авіаційних ракет Х-59/69.

Зафіксовано влучання 18 ракет та 78 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.