Повітряні сили вночі знищили 9 з 14 "шахедів" і 3 ворожі ракети

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що цієї ночі окупанти випустили для атаки по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму, дві ЗКР С-300 з Білгородської області, три керовані авіаційні ракети Х-59, протирадіолокаційну - Х-31П з ТОТ Запоріжжя та 14 ударних безпілотників типу Shahed з Курської області РФ.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів". Ворожі цілі збивали у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.