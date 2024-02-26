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Війна з Росією: хроніка
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Повітряні сили вночі знищили 9 з 14 "шахедів" і 3 ворожі ракети

26 лютого, 2024 понедiлок
07:55
Війна з Росією сили ППО

У ніч проти понеділка, 26 лютого, російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками. Українські захисники неба ліквідували 9 ударних БПЛА і 3 ворожі авіаційні ракети

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що цієї ночі окупанти випустили для атаки по Україні балістичну ракету "Іскандер-М"  з території тимчасово окупованого Криму, дві ЗКР С-300 з Білгородської області, три керовані авіаційні ракети Х-59, протирадіолокаційну - Х-31П з ТОТ Запоріжжя та 14 ударних безпілотників типу Shahed з Курської області РФ.

У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів". Ворожі цілі збивали у межах Харківської та Дніпропетровської областей.

До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

  • Увечері 25 лютого російська армія запустила ударні безпілотники та ракети по Україні. Окупанти атакували Харківщину і Дніпро, там постраждали 4 людини.
Теги:
ППО
російська армія
ЗСУ
Дніпропетровщина
безпілотник
Харківщина
ракетний удар
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