Повітряні сили вночі знищили 9 з 14 "шахедів" і 3 ворожі ракети
У ніч проти понеділка, 26 лютого, російські війська атакували Україну ракетами та безпілотниками. Українські захисники неба ліквідували 9 ударних БПЛА і 3 ворожі авіаційні ракети
Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі окупанти випустили для атаки по Україні балістичну ракету "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму, дві ЗКР С-300 з Білгородської області, три керовані авіаційні ракети Х-59, протирадіолокаційну - Х-31П з ТОТ Запоріжжя та 14 ударних безпілотників типу Shahed з Курської області РФ.
У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 "шахедів". Ворожі цілі збивали у межах Харківської та Дніпропетровської областей.
До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
- Увечері 25 лютого російська армія запустила ударні безпілотники та ракети по Україні. Окупанти атакували Харківщину і Дніпро, там постраждали 4 людини.
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