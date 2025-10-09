Сили ППО вночі знешкодили 87 зі 112 російських дронів

Про це повідомляють у Повітряних силах.

У ПС зазначають, що у ніч на 9 жовтня росіяни атакували Україну 112 ударними БПЛА різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок, системою ППО збито/знешкоджено 87 ворожих БПЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 12 локаціях. У повітряному просторі України наразі залишається декілька ворожих БПЛА.