Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Військові новини Сили ППО вночі знешкодили 87 зі 112 російських дронів

Сили ППО вночі знешкодили 87 зі 112 російських дронів

Вікторія Литвин
9 жовтня, 2025 четвер
10:04
Військові новини БПЛА, шахед, дрон

У ніч на 9 жовтня ворог атакував Україну 112 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів з різних напрямків Росії

Зміст

Про це повідомляють у Повітряних силах.

У ПС зазначають, що у ніч на 9 жовтня росіяни атакували Україну 112 ударними БПЛА різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Атаку відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на ранок, системою ППО збито/знешкоджено 87 ворожих БПЛА типу Shahed, "Гербера" і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних дронів на 12 локаціях. У повітряному просторі України наразі залишається декілька ворожих БПЛА. 

  • За добу, 8 жовтня, на війні проти України російська загарбницька армія втратила 1020 військовослужбовців.
