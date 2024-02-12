Повітряні сили знищили 14 "шахедів" і ракету Х-59 вночі 12 лютого

Про це повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил України.

У ніч проти понеділка, 12 лютого, росіяни атакували Україну 17-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ, керованою авіаційною ракетою Х-59 (з тимчасово окупованих територій Запорізької області) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Білгородської області Росії).

До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.

У підсумку бойової роботи знищено 14 "шахедів" та керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.