Повітряні сили знищили 14 "шахедів" і ракету Х-59 вночі 12 лютого
Повітряні сили повідомили про знищення 14 "шахедів" і керованої авіаційної ракети Х-59 у ніч на 12 лютого
Про це повідомили у телеграм-каналі Повітряних сил України.
У ніч проти понеділка, 12 лютого, росіяни атакували Україну 17-ма ударними БПЛА типу Shahed-136/131 з району Приморсько-Ахтарськ, керованою авіаційною ракетою Х-59 (з тимчасово окупованих територій Запорізької області) та зенітними керованими ракетами С-300 (із Білгородської області Росії).
До відбиття повітряного нападу залучали підрозділи мобільних вогневих груп Повітряних сил та Сил оборони України.
У підсумку бойової роботи знищено 14 "шахедів" та керовану авіаційну ракету Х-59 у межах Хмельницької, Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей.
- Увечері неділі, 11 лютого, російські окупанти запустили ударні дрони типу Shahed у напрямку південних регіонів України. Атака тривала до середини ночі 12 лютого.
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