Пожежа на нафтобазі в Феодосії після влучання БПЛА вирує третій день, окупаційна влада мовчить, люди виїжджають

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Місцевий активіст на умовах анонімності розповів виданню, що, за його спостереженнями, Феодосію залишає багато людей.

"Масово залишили місто відпочивальники та туристи, залишилися лише ті, хто має путівки в санаторіях. Феодосійці намагаються відправляти дітей до родичів та друзів, аби якомога далі від цього гару, що опустився на місто. Ситуація дуже серйозна, але місцева влада її замовчує і не вживає заходів для роботи з населенням із цієї проблеми", – зазначив активіст.

Слова активіста підтверджуються і заявами російського блогера Олександра Сергєєва (Гірського), який переїхав з Москви до Коктебеля після анексії Криму Росією.

"Феодосійський регіон. Влада та депутати мовчать, мовчить Сергій Аксьонов, а нам тут дихати нічим! Хмара гару опустилася на Старий Крим, Наніково, Коктебель. Дере у горлі та паморочиться в голові. Це екологічна катастрофа, а вони мовчать! Ваше мовчання призведе до того, що люди отруяться! Закривайте вікна, вимикайте кондиціонери, носіть маски! Бережіть себе!" – звернувся до підписників блогер.