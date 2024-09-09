Пожиттєва заборона на в'їзд до РФ та в окупацію: правозахисники розповіли про нові деталі "фільтрації" в Москві

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"За літній період, під час проходження фільтрації громадянам України почали забороняти в'їзд на окуповані території і у РФ пожиттєво", - додав він.

Крім того, за його словами, під час "фільтрації" представники ФСБ сповіщають громадян України, що їхнє житло вже конфісковане, а отже, відсутня причина відвідування окупованих територій.

За інформацією тих, хто проходив фільтрацію, за літній період померло 13 осіб, як правило - це люди похилого віку.