Пожиттєва заборона на в'їзд до РФ та в окупацію: правозахисники розповіли про нові деталі "фільтрації" в Москві
Засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський заявив, що Кремль посилив заходи з фільтрації українців в аеропорту "Шереметьєво", безстроково заборонивши в'їзд до РФ та на окуповані території
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"За літній період, під час проходження фільтрації громадянам України почали забороняти в'їзд на окуповані території і у РФ пожиттєво", - додав він.
Крім того, за його словами, під час "фільтрації" представники ФСБ сповіщають громадян України, що їхнє житло вже конфісковане, а отже, відсутня причина відвідування окупованих територій.
За інформацією тих, хто проходив фільтрацію, за літній період померло 13 осіб, як правило - це люди похилого віку.
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У Росії затвердили ініціативу, за якою учні середніх шкіл з тимчасово окупованих територій України змушені носити уніформу, що за дизайном нагадує часи Другої світової війни.
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