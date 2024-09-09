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Головна Війна з Росією Пожиттєва заборона на в'їзд до РФ та в окупацію: правозахисники розповіли про нові деталі "фільтрації" в Москві

Пожиттєва заборона на в'їзд до РФ та в окупацію: правозахисники розповіли про нові деталі "фільтрації" в Москві

Марія Науменко
9 вересня, 2024 понедiлок
07:10
Війна з Росією ППО,безпілотники аеропорти Росія

Засновник Східної правозахисної групи Павло Лисянський заявив, що Кремль посилив заходи з фільтрації українців в аеропорту "Шереметьєво", безстроково заборонивши в'їзд до РФ та на окуповані території

Зміст

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"За літній період, під час проходження фільтрації громадянам України почали забороняти в'їзд на окуповані території і у РФ пожиттєво", - додав він.

Крім того, за його словами, під час "фільтрації" представники ФСБ сповіщають громадян України, що їхнє житло вже конфісковане, а отже, відсутня причина відвідування окупованих територій. 

За інформацією тих, хто проходив фільтрацію, за літній період померло 13 осіб, як правило - це люди похилого віку.

  • У Росії затвердили ініціативу, за якою учні середніх шкіл з тимчасово окупованих територій України змушені носити уніформу, що за дизайном нагадує часи Другої світової війни.

Теги:
Суспільство
Україна
Росія
окуповані території
окупанти
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