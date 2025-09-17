ППО вночі 17 вересня знешкодила 136 БПЛА зі 174
У ніч на 17 вересня протиповітряна оборона збила або подавила 136 російських дронів зі 174
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Станом на 09:30 ранку ППО збила чи подавила 136 ворожих БПЛА типу Shahed, "гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході України.
Влучання ракет і 36 безпілотників були на 13 локаціях.
"У ніч на 17 вересня (із 18.00 16 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської обл., 172-ма ударними БПЛА типу Shahed, гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму, понад 100 із них – шахеди", – зазначили військові.
Повітряну атаку РФ відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.
- У вівторок ввечері, 16 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Кіровоградщині спалахнули пожежі, на Черкащині пошкоджена критична інфраструктура.
- Біла Церква
