ППО вночі 17 вересня знешкодила 136 БПЛА зі 174

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:30 ранку ППО збила чи подавила 136 ворожих БПЛА типу Shahed, "гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході України.

Влучання ракет і 36 безпілотників були на 13 локаціях.

"У ніч на 17 вересня (із 18.00 16 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської обл., 172-ма ударними БПЛА типу Shahed, гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму, понад 100 із них – шахеди", – зазначили військові.

Повітряну атаку РФ відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони.