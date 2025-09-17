Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією ППО вночі 17 вересня знешкодила 136 БПЛА зі 174

ППО вночі 17 вересня знешкодила 136 БПЛА зі 174

Дар'я Куркіна
17 вересня, 2025 середа
10:22
Війна з Росією сили ППО

У ніч на 17 вересня протиповітряна оборона збила або подавила 136 російських дронів зі 174

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 09:30 ранку ППО збила чи подавила 136 ворожих БПЛА типу Shahed, "гербера" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході України.

Влучання ракет і 36 безпілотників були на 13 локаціях.

"У ніч на 17 вересня (із 18.00 16 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської обл., 172-ма ударними БПЛА типу Shahed, гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму, понад 100 із них – шахеди", – зазначили військові.

Повітряну атаку РФ відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони. 

  • У вівторок ввечері, 16 вересня, російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники по території України. На Кіровоградщині спалахнули пожежі, на Черкащині пошкоджена критична інфраструктура.
Новини
Україна
Росія
військові
ППО
російська армія
Автор Вадим Денисенко
16 вересня, 2025 вiвторок
Північний морський шлях. Чим Путін тримає Трампа
Генпрокурор Руслан Кравченко
Автор Дар'я Куркіна
16 вересня, 2025 вiвторок
Кравченко заявив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності після перевірок
на фото Георгій Мазурашу
Автор Тетяна Яворська
16 вересня, 2025 вiвторок
Відстрочка для власників нерухомості: нардеп Мазурашу пропонує звільняти від мобілізації тих, хто поселив у себе ВПО
