ППО вночі збила 2 ракети Х-59 та 4 "шахеди"
У ніч проти 8 серпня російські терористи запустили по території України ракети різного типу та ударні БПЛА. Українська ППО знищила дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 дрони
Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Зазначається. що ворог запустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" по Харківщині із Білгородської області, ще 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 4 ударні БПЛА типу Shahed із Єйська.
У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БПЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.
- Російська окупаційна армія вночі 8 серпня обстріляла Нікопольщину Дніпропетровської області. Через ворожі атаки постраждав 12-річний підліток.
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