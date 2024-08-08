ППО вночі збила 2 ракети Х-59 та 4 "шахеди"

Про це повідомляє командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Зазначається. що ворог запустив дві балістичні ракети "Іскандер-М" по Харківщині із Білгородської області, ще 2 керовані авіаційні ракети Х-59 із повітряного простору над акваторією Азовського моря та 4 ударні БПЛА типу Shahed із Єйська.

У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними військами та підрозділами РЕБ Повітряних Сил збито дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 ударних БПЛА у Одеській, Херсонській та Кіровоградській областях.