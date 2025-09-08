Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
ППО за ніч 8 вересня знешкодила 112 з 142 російських дронів

ППО за ніч 8 вересня знешкодила 112 з 142 російських дронів

Дар'я Куркіна
8 вересня, 2025 понедiлок
08:59
Війна з Росією сили ППО

У ніч на 8 вересня українська протиповітряна оборона збила та подавила 112 російських дронів, серед них "шахеди" й "гербера". Загалом ворог випустив по Україні 142 БПЛА

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 8 вересня (із 22.00 7 вересня) противник атакував 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму, понад 100 із них – шахеди", – розповіли військові.

Станом на 08:30, українська ППО знешкодила 112 "шахедів", дронів типу "гербера", а також інших типів. 26 безпілотників влучили в 7 локаціях, зафіксовано падіння уламків на одній локації. 

  • Ввечері у неділю, 7 вересня 2025 року, стало відомо про чергове вторгнення в український повітряний простір російських ударних БПЛА. Окупанти атакували на Київщині один з обʼєктів теплової генерації.

Новини
Суспільство
Україна
Росія
ППО
російська армія
безпілотник
Військові новини
09:26
Олександр Сирський
Росіяни відтермінували наступ на Запоріжжі, - Сирський
08:23
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
РФ уночі 8 вересня атакувала Україну дронами: під обстрілом опинився обʼєкт теплової генерації на Київщині
08:22
Ексклюзив
путін путлер
"Путін на сьогоднішній момент перебуває у певній ейфорії": Денисенко про санкції проти РФ
08:13
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 156 боїв, ЗСУ зупинили 43 атаки на Покровському напрямку
08:07
OPINION
Путін спровокував битву антицивілізації з цивілізацією. Україна заважає його планам
08:03
Анонс
збірна Італії, Італія, футбол, ЧС-2026
ЧС-2026: розклад і результати матчів 8 вересня
08:00
Ексклюзив
Збройні Сили України
"Я роблю все, щоб кожного дня дивитися в дзеркало і посміхатися": польський журналіст Пшедляцкі про допомогу Україні
07:55
Оновлено
Атака РФ 7 вересня: у Києві кількість загиблих зросла до трьох
07:44
ЗСУ звільнили Зарічне на Донеччині та зачистили від ворога Володимирівку
07:27
Втрати РФ
За добу 7 вересня армія РФ втратила 910 солдат, 10 танків і крилатих ракет
07:10
Скотт Бессент
Бессент каже, що США готові обвалити російську економіку, але потрібна участь Європи
06:46
Міністерство оборони України
Негайна допомога становитиме 3 млн грн: Міноборони оновило порядок виплати сімʼям загиблих воїнів
06:10
військові США
На війні РФ проти України загинули щонайменше 92 американці, - NYT
06:04
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп анонсував візит європейських лідерів у Білий дім і телефонну розмову з Путіним
01:30
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп закликав ХАМАС звільнити усіх ізраїльських заручників: в угрупованні відреагували
00:28
Норвегія
У Норвегії стартували парламентські вибори
2025, неділя
7 вересня
23:38
Маргарита Симоньян
Симоньян сказала, що у неї "страшне тяжке захворювання" й попереду операція
23:25
"Відповідальність неминуча": Москву "прикрасили" листівками з нагоди Дня воєнної розвідки України
22:58
Турецький гурт Manifest під час концерту в Стамбулі
У Туреччині можуть ув'язнити дівочий музичний гурт Manifest: про що йдеться
22:06
Путін дає інтерв'ю в салоні авто
Буданов про настрої всередині РФ: невдоволених війною в оточенні Путіна більшає, а національно-визвольні рухи ще не готові до виступу
21:59
Кіт Келлог
"Росія, схоже, пішла на ескалацію": Келлог відреагував на удар РФ по будівлі Кабміну
21:26
Рустем Умєров
Розглянуть розвиток ракетних програм, масштабування виробництва БПЛА і не тільки: Умєров анонсував засідання технологічної Ставки
21:12
Ексклюзив
Андрій Парубій
Це не лише спецоперація із вбивства лідера обох Майданів, - нардеп Величкович про загибель Андрія Парубія
21:10
Німеччина уряд
Німеччина планує інвестувати €10 млрд у цивільний захист
21:04
Ексклюзив
солдати США
"В залучення США я не вірю": політоглядач Шкіль про гарантії безпеки
20:38
Ексклюзив
ЗСУ
"Пропозиції гарні, але не з Росією нам їх реалізувати": аналітик Костогризов про гарантії безпеки
20:37
Дональд Трамп
Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії
20:03
OPINION
Порцелянові перегони
20:00
Планові розміри майбутньої естонської мініАЕС
В Естонії обговорюють будівництво мініАЕС, оснащеної американо-японським реактором
19:33
Ексклюзив
Війна в Україні не змінила мого погляду на те, яка Росія жахливо жорстока, - польський журналіст Пшедляцкі
18:57
Розтрощене Audi винуватця смертельної ДТП на Харківському мосту в Києві (07.09.2025)
На столичному Харківському мості водій Audi вискочив на зустрічну смугу: 2 загиблих, 3 постраждалих
18:50
Інтерв’ю
Сі Цзіньпін, Путін і Кім Чен Ин
На пресконференції в Китаї Путін поводився як пес якого побили, - Безсмертний
18:12
Ексклюзив
шахед
Росія накопичила БПЛА, щодня вона вже може запускати до 1000-1200 різних типів "шахедів", - генерал Маломуж
18:01
OPINION
Те, що в Україні не можна бути просто нормальним — сум і навіть розпач
17:59
Рамзан Кадиров
Кадиров: зупинки бойових дій не буде, нам потрібна повністю уся Україна
17:45
Інтерв’ю
Трамп і Путін
Захід має зробити очевидний висновок – умиротворення Путіна не працює, - експосол США в Росії Макфол
17:38
Ексклюзив
Віктор Ягун
Ворожими БПЛА вдалося пробити найсильнішу зону ППО в серці Києва, але це одноразово, - генерал-майор СБУ Ягун
17:26
Рятувальники біля атакованої РФ дев'ятиповерхівки (Святошинський район Києва, 07.09.2025)
"Вилетіли з 6-го поверху". Сусідка розповіла, як у Святошинському районі Києва росіяни вбили мати з двомісячним немовлям
16:48
Нічні навчання у невизнаному Придністров'ї
У невизнаному Придністров'ї вдруге за два тижні провели без попередження нічні стрільби, - ЗМІ
16:23
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
Нічна атака на Кременчук: протягом 4 годин тривоги було чутно 40 вибухів, пошкоджено палац культури
Більше новин
