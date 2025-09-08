ППО за ніч 8 вересня знешкодила 112 з 142 російських дронів
У ніч на 8 вересня українська протиповітряна оборона збила та подавила 112 російських дронів, серед них "шахеди" й "гербера". Загалом ворог випустив по Україні 142 БПЛА
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
"У ніч на 8 вересня (із 22.00 7 вересня) противник атакував 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму, понад 100 із них – шахеди", – розповіли військові.
Станом на 08:30, українська ППО знешкодила 112 "шахедів", дронів типу "гербера", а також інших типів. 26 безпілотників влучили в 7 локаціях, зафіксовано падіння уламків на одній локації.
- Ввечері у неділю, 7 вересня 2025 року, стало відомо про чергове вторгнення в український повітряний простір російських ударних БПЛА. Окупанти атакували на Київщині один з обʼєктів теплової генерації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.52
- EUR Купівля 47.94Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе