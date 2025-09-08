ППО за ніч 8 вересня знешкодила 112 з 142 російських дронів

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 8 вересня (із 22.00 7 вересня) противник атакував 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ – РФ., Чауда - ТОТ Криму, понад 100 із них – шахеди", – розповіли військові.

Станом на 08:30, українська ППО знешкодила 112 "шахедів", дронів типу "гербера", а також інших типів. 26 безпілотників влучили в 7 локаціях, зафіксовано падіння уламків на одній локації.