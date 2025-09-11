ППО за ніч знешкодила 62 з 66 російських безпілотників
Російська терористична армія залучила для нічної атаки на Україну 66 безпілотників. Українські оборонці неба знешкодили 62 дрони
Про це інформують Повітряні сили.
Вказано, що з 21:00 10 вересня росіяни атакували Україну 66 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.
Для відбиття атаки залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 62 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
- Унаслідок російської атаки у ніч на 11 вересня зафіксовано влучання 4 ударних БПЛА на 3 локаціях. Зокрема, у Сумах є влучання по навчальному закладу.
- Біла Церква
