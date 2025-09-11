ППО за ніч знешкодила 62 з 66 російських безпілотників

Про це інформують Повітряні сили.

Вказано, що з 21:00 10 вересня росіяни атакували Україну 66 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Для відбиття атаки залучали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 62 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.