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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Прапор РФ вдалось зняти зі школи у Гірнику на Донеччині, - DeepState

Прапор РФ вдалось зняти зі школи у Гірнику на Донеччині, - DeepState

Влад Дідусь
27 вересня, 2024 п'ятниця
17:43
Війна з Росією Гірник

Сьогодні, 27 вересня, з приміщення Гірницької ЗЗСО І-III ст. №17 вдалось зняти російський прапор

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

За однією із версій наших воїнів, російський прапор у школі в Гірнику вивісила не ДРГ, а хтось із проросійських місцевих.

"Загалом, поки підходи в Гірник вдається контролювати, але ситуація важка, бо росіяни повільно, але впевнено стирають місто", - пише DeepState.

  • 21 вересня аналітики писали, що російська армія готується зайти в місто Гірник Донецької області.
Теги:
Україна
Росія
Донбас
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
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