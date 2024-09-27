Прапор РФ вдалось зняти зі школи у Гірнику на Донеччині, - DeepState
Сьогодні, 27 вересня, з приміщення Гірницької ЗЗСО І-III ст. №17 вдалось зняти російський прапор
Про це повідомляє DeepState.
За однією із версій наших воїнів, російський прапор у школі в Гірнику вивісила не ДРГ, а хтось із проросійських місцевих.
"Загалом, поки підходи в Гірник вдається контролювати, але ситуація важка, бо росіяни повільно, але впевнено стирають місто", - пише DeepState.
- 21 вересня аналітики писали, що російська армія готується зайти в місто Гірник Донецької області.
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