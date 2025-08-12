"Працівники ТЦК побили літню жінку через підозру в допомозі ухилянтам": ЦПД попередив про новий російський фейк

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Згідно з повідомленням, російська пропаганда розповсюджує фейковий сюжет, який подається під виглядом матеріалу українського медіа. У ньому стверджується, буцімто 72-річну жінку на ім'я Софія Мак "побили через підозру у допомозі ухилянтам", після чого вона померла.

В ЦПД наголосили, що жодних офіційних повідомлень від поліції чи інших правоохоронних органів про подібний випадок не надходило.

"Росія здійснює багаторівневу інформаційну операцію, спрямовану на зрив мобілізації в Україні. Ворог вдається як до масового поширення фейків, що дискредитують працівників ТЦК, так і до закликів чинити насильство проти них", - підсумували в Центрі.

