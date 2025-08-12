"Працівники ТЦК побили літню жінку через підозру в допомозі ухилянтам": ЦПД попередив про новий російський фейк
Російська пропаганда поширює черговий фейк про нібито смерть 72-річної жительки Вінниччини від рук працівників ТЦК. Його мета - дискредитація українських військовослужбовців, залучених до мобілізаційних процесів
Про це інформує Центр протидії дезінформації.
Згідно з повідомленням, російська пропаганда розповсюджує фейковий сюжет, який подається під виглядом матеріалу українського медіа. У ньому стверджується, буцімто 72-річну жінку на ім'я Софія Мак "побили через підозру у допомозі ухилянтам", після чого вона померла.
В ЦПД наголосили, що жодних офіційних повідомлень від поліції чи інших правоохоронних органів про подібний випадок не надходило.
Жодних офіційних повідомлень від поліції чи інших правоохоронних органів про подібний випадок немає. Також відсутні будь-які підтвердження того, що у Вінницькій області стався інцидент за участю жінки з таким ім'ям.
"Росія здійснює багаторівневу інформаційну операцію, спрямовану на зрив мобілізації в Україні. Ворог вдається як до масового поширення фейків, що дискредитують працівників ТЦК, так і до закликів чинити насильство проти них", - підсумували в Центрі.
фото: Центр протидії дезінформації
- Раніше російські пропагандисти поширювали фейк про те, що нібито у Верховній Раді розробляють законопроєкт, який прирівнює допомогу військовозобовʼязаним, які ухиляються від мобілізації до держзради.
