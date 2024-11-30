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Правда посередині: голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Тимочко про зниження мобілізаційного віку

Ірена Моляр
30 листопада, 2024 субота
15:15
Війна з Росією мобілізація

Іван Тимочко, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, переконаний, що треба скорочувати різні способи ухилення від служби в армії

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо питання про зниження мобілізаційного віку, думаю, що правда посередині. Потрібно максимально скоротити ухилення від несення військової служби. Командири на передових позиціях сприймають ситуацію, як вона відбувається на полі бою і яке поповнення до них приходить, тому у декого може створюватися враження, що чоловічого населення віком 25-40 років, яке по суті перебуває на піку своїх фізичних можливостей, мало. Мова насправді не про 18 річних хлопців, організми яких ще формуються. Як показала практика масштабних військових операцій, що на одних молодих особах такого віку не витягнеш. Не можна говорити, що це точно переламає хід бойових дій, бо хід подій переламає зброя", - підкреслив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

За його словами, треба говорити про скорочення способів "ухилянства" від армії, а тут мова йде і про переростків-студентів, і про обмеження в бронюванні. До речі, слід звернути серйозну увагу на громадські організації (ГО), які вважаються бенефіціарами залучення донорських коштів, то вони можуть теж бронювати членів своїх ГО. Це нонсенс, бо ці ГО і є для того, щоб працювати на волонтерських засадах. А бронювання можуть у них відбуватися на фонді заробітних плат, однак, якщо це ГО, то є питання податків і та інших нюансів.

"Треба пильніше і більше працювати з тими громадянами, які зареєструвалися в обліку "Резерв +", що вже зробило понад 5 млн українців. Чим більше чоловіки йтимуть на комунікацію, тим буде краще. Йдеться і про роботу депутатів, які мають достатній вплив всередині суспільства. Ми є в умовах важкої війни й маємо постійно пропонувати нові шляхи рішень, щоб перемогти ворога", - резюмував Іван Тимочко.

 

 

  • Напередодні Reuters написало, що у США вважають, що Україна повинна знизити мобілізаційний вік до 18 років.
  • 28 листопада радник президента з комунікацій Дмитро Литвин відреагував на нібито заклик США до зниження мобілізаційного віку в Україні до 18 років, зазначивши, що через затримки Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдат.
Теги:
Відео
Новини
Суспільство
Україна
військові
ЗСУ
мобілізація
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