Представники МКС оглянули катівні, які росіяни облаштували під час окупації Харківщини

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Загалом на Харківщині правоохоронці виявили 25 катівень, зазначив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко. Зібрані докази свідчать про те, що до затриманих застосовували тортури, фізичне, психологічне та сексуальне насильство.

"Людей майже не годували та давали пити тільки технічну воду. Спилювали зуби, зв'язували зап'ястя рук та за допомогою крану з металевим гаком підіймали тіла людей у повітря, виривали нігті, застосовували струм, який подавався через дроти, прив'язані до різних частин тіла, били гумовими палицями", - йдеться у повідомленні.

Прокурори МКС, у межах ширшого розслідування злочинних дій, скоєних в Україні, збирають та аналізують докази катувань цивільних на Харківщині.

"Наша плідна співпраця з МКС продовжується. Основна увага має бути зосереджена на злочинцях усіх рівнів, щодо яких є достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності незалежно від рангу чи посади. Робимо все можливе, щоб злочинці відповіли за законом", - наголосив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.