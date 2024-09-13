Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Представники МКС оглянули катівні, які росіяни облаштували під час окупації Харківщини

Представники МКС оглянули катівні, які росіяни облаштували під час окупації Харківщини

Юлія Лаврук
13 вересня, 2024 п'ятниця
13:14
Війна з Росією

Представники Міжнародного кримінального суду та Офісу генпрокурора України оглянули катівні, облаштовані російськими військовими під час окупації Харківщини

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Загалом на Харківщині правоохоронці виявили 25 катівень, зазначив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської облпрокуратури Спартак Борисенко. Зібрані докази свідчать про те, що до затриманих застосовували тортури, фізичне, психологічне та сексуальне насильство.

"Людей майже не годували та давали пити тільки технічну воду. Спилювали зуби, зв'язували зап'ястя рук та за допомогою крану з металевим гаком підіймали тіла людей у повітря, виривали нігті, застосовували струм, який подавався через дроти, прив'язані до різних частин тіла, били гумовими палицями", - йдеться у повідомленні.

Прокурори МКС, у межах ширшого розслідування злочинних дій, скоєних в Україні, збирають та аналізують докази катувань цивільних на Харківщині.

"Наша плідна співпраця з МКС продовжується. Основна увага має бути зосереджена на злочинцях усіх рівнів, щодо яких є достатньо доказів для притягнення до кримінальної відповідальності незалежно від рангу чи посади. Робимо все можливе, щоб злочинці відповіли за законом", - наголосив керівник департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов.

  • В Україні зареєстрували понад 141 тис. воєнних злочинів, 2,1 тис. з яких вже розслідувані та скеровані до суду.
Теги:
Кримінал
Україна
російська армія
окупанти
Харківщина
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
Читайте також:
російські танки, окупанти
Автор Тетяна Нижник
11 вересня, 2024 середа
Штурми РФ у Курській області: росіяни зібрали набагато більше сил, щоб вибити українські війська, - військовий експерт Ступак
Томос
Автор Тетяна Нижник
11 вересня, 2024 середа
Інформація про загрозу відкликання Томосу для України не відповідає дійсності, - Владика Никодим
путін
Автор Ольга Бабишена
13 вересня, 2024 п'ятниця
Путін назвав дозвіл бити по РФ західними ракетами прямою участю НАТО у війні в Україні. Прем'єр Британії відреагував
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 45.38
    Продаж 46.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
13 вересня
14:32
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:28
Оновлено
Україна повернула з полону 49 військових та цивільних: серед них захисники Азовсталі
14:20
погода осінь
Наталка Діденко розповіла, де на вихідних пройдуть дощі та попередила про сильний вітер
14:01
Вступ до аспірантури за $2 тис. для відстрочки: проректора одного з київських університетів підозрюють у хабарі
14:01
OPINION
Де план перемоги Зеленського? Блінкен надіслав чіткі сигнали Банковій
13:51
На Одещині затримали чотирьох підозрюваних у підпалах авто військових
13:49
Тіна Кароль
Тіна Кароль стала музичною продюсеркою Нацвідбору Євробачення-2025
13:38
Фінляндія, Україна
Україна отримає від Фінляндії пакет військової допомоги на €118 млн
13:24
Оновлено
Росіяни КАБами атакували Сумщину: загинули 2 людини, серед поранених дитина, під обстріл потрапили волонтери фонду Razom
13:23
За відкриття, що ссавці можуть дихати анусом: у США вручили Шнобелівську премію
13:11
Київ
Очільники МЗС Литви та Польщі Ландсбергіс і Сікорський приїхали до Києва
13:00
Ексклюзив
Окупанти скинули потужну бомбу на Азовсталь
ГО "Спільнота Оленівки" закликала Зеленського, Буданова та перемовників провести пресконференцію щодо полонених
12:44
Володимир Зеленський
Володимир Зеленський оновив склад РНБО
12:43
Олексій Брехт
Наглядова рада Укренерго призначила в. о. голови правління Олексія Брехта
12:09
електроенергія
Через негоду знеструмлено 41 населений пункт у чотирьох областях: ситуація в енергосистемі 13 вересня
12:07
OPINION
Зміни в уряді як демонстрація сили безсилої влади
11:56
Майкл Дуглас
Актор і посол доброї волі ООН Майкл Дуглас відвідав саміт перших леді та джентльменів у Києві
11:42
Тарас Петриненко й Олександр Положинський
Тарас Петриненко й Олександр Положинський випустили пісню "Час" про "сенс життя і цінності"
11:42
Огляд
світ, міжнародний огляд
Заміна міністрів в українському уряді та Росія почала контрнаступ у Курській області. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
11:31
Ексклюзив
ЗСУ
Цілком можливо, що ми відійдемо на нашу територію: майор запасу НГУ про події на Курщині
11:31
Помер голова кримської організації "Конгресу українських націоналістів" Василь Овчарук
10:51
Фотовиставка TITANIUM
TITANIUM: у Парижі триває виставка про українців, важко травмованих унаслідок війни
10:44
"Малечі про інтимні речі"
Видавництво "Талант" без дозволу Ярмоленко й далі продає РФ книжку "Малечі про інтимні речі"
10:30
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Таке враження, що потенціал противника вичерпався: Згурець про ситуацію на Курщині
10:24
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:18
Підпалював об’єкти залізниці й наводив ракети на Чернігів: 44-річному чоловікові загрожує довічне ув'язнення
10:07
OPINION
Борислав Береза
Як Нацбанк виплеснув дитину разом з купіллю
10:00
обстріл
Росіяни обстріляли з артилерії Малу Токмачку у Запорізькій області: поранили пенсіонерку
09:59
дрон, БПЛА
У ніч на 13 вересня сили ППО збили 24 "шахеди" ворога із 26
09:52
Вийшла пісня "Якби не ка-ца-пи"
Горовий презентував пісню "Якби не ка-ца-пи" і кліп, в якому знявся Кондратюк
09:52
Оновлено
Канадський кінофестиваль TIFF призупинив показ пропагандистського фільму "Росіяни на війні"
09:46
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Окупанти атакували Одесу та район БПЛА: одна людина постраждала
09:39
Екснардепу оголосили підозру в ухиленні від сплати понад 71 млн грн податків
09:20
Ексклюзив
фортифікаційні споруди
Донецький кряж має бути переритим, а ми ремонтуємо школи, в які ніхто не піде, - депутат Дружківської міськради Довбня
08:50
Оновлено
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 143 боєзіткнення: ворог проводив атаки на кількох напрямках
08:48
У передмісті Маріуполя в ніч на 13 вересня було знищено російські склади з боєприпасами, - Андрющенко
08:21
OPINION
Еспрес-шлюби у "Дії" і ліцензії на знищення памʼяток історії, культури й природи
08:09
OPINION
У питаннях війни з Росією команда Трампа демонструє політичне божевілля
07:56
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація станом на ранок 13 вересня
07:46
Окупанти обстріляли Дніпропетровщину у ніч на 13 вересня: у Нікополі поранена жінка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV