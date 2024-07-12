Прем'єрка Данії відповіла, чи зможе Україна бити по території РФ винищувачами F-16
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що удари України винищувачами F-16 по цілях на території Росії мають відповідати міжнародному праву
Про це вона сказала у коментарі для "Радіо Свобода".
"Не можна ставити це питання і чекати простої відповіді, тому що все залежить від обставин. Це має бути згідно з міжнародним правом. Але можна досягти цілей і за межами України - так", - заявила прем'єрка.
Водночас вона наголосила, що сподівається на зусилля партнерів щодо передачі Україні винищувачів F-16.
"Сподіваємося, що буде передаватися більша кількість літаків і що більше країн підтримуватимуть цей процес, а також навчання пілотів", - додала Метте Фредеріксен.
- 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі винищувачів F-16 для України.
- Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих вважає, що перші літаки F-16 будуть передані Україні ще до кінця літа цього року.
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