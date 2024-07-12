Прем'єрка Данії відповіла, чи зможе Україна бити по території РФ винищувачами F-16

Про це вона сказала у коментарі для "Радіо Свобода".

"Не можна ставити це питання і чекати простої відповіді, тому що все залежить від обставин. Це має бути згідно з міжнародним правом. Але можна досягти цілей і за межами України - так", - заявила прем'єрка.

Водночас вона наголосила, що сподівається на зусилля партнерів щодо передачі Україні винищувачів F-16.

"Сподіваємося, що буде передаватися більша кількість літаків і що більше країн підтримуватимуть цей процес, а також навчання пілотів", - додала Метте Фредеріксен.