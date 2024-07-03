Президент Фінляндії Стубб: "Один телефонний дзвінок Сі Цзіньпіня зупинив би війну в Україні"

Про це повідомляє Bloomberg.

"Росія зараз дуже залежить від Китаю. Один телефонний дзвінок президента Сі Цзіньпіна вирішив би цю кризу (російсько-українську війну, - ред.)", — сказав Стубб в інтерв’ю.

На думку президента Фінляндії, якби Сі сказав: "Час починати мирні переговори", то Росія була б змушена це зробити й не мала б іншого вибору.

Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на запит про коментар.