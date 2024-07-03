Президент Фінляндії Стубб: "Один телефонний дзвінок Сі Цзіньпіня зупинив би війну в Україні"
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що залежність Росії від Китаю дійшла до того, що Пекін міг би припинити війну в Україні
Про це повідомляє Bloomberg.
"Росія зараз дуже залежить від Китаю. Один телефонний дзвінок президента Сі Цзіньпіна вирішив би цю кризу (російсько-українську війну, - ред.)", — сказав Стубб в інтерв’ю.
На думку президента Фінляндії, якби Сі сказав: "Час починати мирні переговори", то Росія була б змушена це зробити й не мала б іншого вибору.
Міністерство закордонних справ Китаю не відповіло на запит про коментар.
- Минулого року китайські та російські компанії провели переговори про співпрацю для копіювання іранського безпілотника Shahed-136 і почали розробку та тестування версії цього року для підготовки до відправлення в Росію.
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