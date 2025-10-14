"Приклад того, як треба діяти нестандартно": генерал Маломуж про Добропільську операцію

Про це розповів генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010) Микола Маломуж в етері Еспресо.

"Треба відзначити, що Добропільська операція розпочалася декілька місяців тому. Вона була згідно вказівки Путіна прорвати якраз тут основний напрямок, який була би можливість захопити Костянтинівку, Краматорськ і Слов'янськ. Пам'ятаємо, що фактично зазнала провалу, особливо перед зустріччю Трампа і Путіна на Алясці, і це був шок для Путіна. Тому сьогодні питання відновлення позицій стоїть номер один. І з урахуванням того, що ми взяли в оточення другі позиції угруповань ворога, і треті вже фактично в напівоточення, перспектив там просування не було. Але розумієте, це ж модель, коли низовий рівень бачить, що відбувається реально, але керівники доповідають, що ми там повністю контролюємо ситуацію. Але ж воно з часом виявляється, що це не так", - сказав він.

Микола Маломуж зауважив, що після зустрічі Герасимова з Путіним були дані додаткові вказівки, щоб активізувати цей напрямок - в цілому Покровський і Добропільський зокрема, щоб захопити позиції знову.

"І просування на Костянтинівку і далі на Донецьку агломерацію в цілому. Ну, зрозуміло, що це не вдалося. хоча підготовлені були нові частини. Прямо скажу, дві бригади, але це які мають безпосередньо вже досвід ведення бойових дій. Одна бригада морської піхоти, як вони називають “еліта”. І зрозуміло, бронетехніка, яка зараз рідко використовується при проведенні наступальних операцій ворогом. І ми це відповідно фіксували, проводили удари ще по тилах. Коли вони ще готувались до наступу, ну і в процесі наступальних операцій розбили ці ресурси, знищили фактично більшу частину БТРів, БМП, які там були, танки, який просувався і більше сотні вояків Російської Федерації", - зазначив він.

Генерал армії України наголосив, що українські Сили оборони зірвали не тільки плани ворога, але ще підірвали надзвичайно сильні позиції противника в тому секторі.

"Тому що, як правило, для таких операцій, такого координованого характеру, тип паче під контролем керівництва генштабу Росії, задіються і досвідчені вояки, представники агресивної армії, і зрозуміло, задіюються техніка, боєприпаси для того, щоб скомбінувати удари в різних секторах і по великій нашій лінії оборони. Не вдалося, і ми маємо реальний успіх. Це те, як треба діяти нестандартно. Виявляти їх раніше, наносити удари, коли вони групуються, і тоді, відповідно, по ходу удари і з флагів, і з тилів, і з фронту. І це дозволяє нейтралізувати любі наступальні операції, якщо ми дійсно готуємо неочікувані контрудари і, зрозуміло, знищення ворога по всій, так сказать, системі наступу", - додав Микола Маломуж.