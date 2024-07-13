Прикордонники формують першу комендатуру розвідувально-ударних дронів

Про це повідомляє ДПСУ.

Зазначається, що комендатура розвідувально-ударних БПЛА бригади "Помста" застосовуватиме широку лінійку різних дронів літакового та коптерного типу: FPV, нічні бомбери, легкі розвідувальні БПЛА тощо

Ппідрозділ формуватиме один з бойових командирів ДПСУ - Герой України Дмитро Олексюк, який розвивав напрям ударних БПЛА у складі прикордонної комендатури "Фенікс" бригади "Помста".

"Кістяком першої прикордонної комендатури РУБАК стануть бійці та командири, які мають успішний практичний досвід роботи з БПЛА", - кажуть у ДПСУ.

Наразі розпочався відбір фахівців до цієї комендатури. Потрібні оператори дронів, інженери, сапери та люди, які бажають навчитися спеціальностям, повязаним з бойовим застосуванням БПЛА.