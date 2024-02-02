Прикордонники показали, як розбили позиції росіян на Харківщині
У четвер, 1 лютого, українські прикордонники продемонстрували вдалу роботу аеророзвідки на Харківщині
Про це повідомляє офіційний фейсбук Держприкордонслужби.
Внаслідок вдалого рейду було знищено два бліндажі та позашляховик російських терористів.
"Успішний рейд у лігво окупантів: прикордонна аеророзвідка бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" у лісі на Харківщині розбила два бліндажі та позашляховик ворога", - прокоментували роботу прикордонники.
Відео:
- Українські військові протягом минулої доби відбили атаки росіян на 7 напрямках і знищили 1000 окупантів. Тим часом на фронті відбулося 66 боєзіткнень.
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