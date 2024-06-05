Прикордонники взяли у полон окупанта, який 21 день чекав на евакуації
Українські прикордонники взяли в полон пораненого окупанта, якого російські військові покинули в одній з будівель Вовчанська
Про це повідомили у ДПСУ.
Прикордонники розповіли, що 34-річний полонений - з Тверської області РФ. Він проходив службу на посаді стрільця. Окупант розповів, що основною мотивацією воювати в Україні для нього був заробіток.
"Його підрозділ перетнув український кордон 10 травня у Харківській області. Отримавши поранення від скиду з дрона 12 травня, був кинутий в одній з будівель Вовчанська", - кажуть наші захисники.
Окрім того, під час проведення штурмових дій українські прикордонники "Сталевого кордону" у Вовчанську також відбили 4 ворожі вогневі позиції та знищили 6 загарбників.
- Поблизу міста Лиман на Донеччині українські військові взяли в полон громадянина Словаччини, який воював на боці російської армії.
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