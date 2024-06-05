Прикордонники взяли у полон окупанта, який 21 день чекав на евакуації

Про це повідомили у ДПСУ.

Прикордонники розповіли, що 34-річний полонений - з Тверської області РФ. Він проходив службу на посаді стрільця. Окупант розповів, що основною мотивацією воювати в Україні для нього був заробіток.

"Його підрозділ перетнув український кордон 10 травня у Харківській області. Отримавши поранення від скиду з дрона 12 травня, був кинутий в одній з будівель Вовчанська", - кажуть наші захисники.

Окрім того, під час проведення штурмових дій українські прикордонники "Сталевого кордону" у Вовчанську також відбили 4 ворожі вогневі позиції та знищили 6 загарбників.