"Примари" ГУР знищили у Криму три ворожі РЛС та десантний катер
Українські безпілотники спецпідрозділу ГУР "Примари" завдали чергових точкових ударів по цілях у Криму
Про це у неділю, 26 жовтня 2025 року, повідомляє Головне управління розвідки МО України.
"Майстерно ухиляючись від ракет ворожої ППО, дрони спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують нищити цінну радіолокаційну техніку окупантів на Кримському півострові", - зазначається у повідомленні.
Зокрема, цього разу під ударом розвідників опинилися:
• РЛС 96Л6 зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф";
• РЛС П-18 "Тєрєк";
• РЛС 55Ж6У "Нєбо-У";
• десантний катер "БК-16".
- Нагадаємо, що 21 вересня 2025 року, українські військові зі спецпідрозділу "Примари" вперше в історії уразили два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка" на території тимчасово окупованого Криму.
- Біла Церква
