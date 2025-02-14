Принципових рішень на Мюнхенській конференції не ухвалюватимуть, – нардеп Мережко

Про це зазначив у коментарі в кулуарах парламенту голова комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. У Верховній Раді перебувала кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Я не думаю, що це питання (завершення війни Росії в Україні, – ред.) узагалі буде вирішуватися безпосередньо під час Мюнхенської конференції. Бо те, що пропонує Трамп, – це дуже далекий шлях. Треба, щоб відбулися консультації, насамперед з президентом України, з європейськими партнерами. Можливо, відбудеться якась зустріч у Саудівській Аравії, як пропонує Трамп, з Путіним. Це можливо", – зазначив Мережко.

Тому, на його переконання, на Мюнхенській наразі відбудуться контакти, зустрічі з представниками США, насамперед з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, держсекретарем Марком Рубіо чи ще кимось із команди Трампа.

"На мій погляд, цим, найімовірніше, й обмежиться, але якихось принципових рішень там не будуть ухвалювати", – констатував нардеп.

Мюнхенська безпекова конференція – 2025: теми зустрічі й заплановані перемовини

14 лютого 2025 року в Німеччині стартувала триденна 61-ша Мюнхенська безпекова конференція (Munich Security Conference). Участь у ній беруть 60 лідерів держав та урядів. Це найбільша у світі міжнародна конференція, під час якої країн обговорюють питання глобальної безпеки. Головна тема цьогорічної зустрічі – війна Росії проти України.

Українську делегацію на Мюнхенській конференції очолить президент Володимир Зеленський. Також у її складі очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і заступник голови ОП Павло Паліса.

Американську делегацію на Мюнхенській конференції очолить віцепрезидент США Джей Ді Венс, президент США особисто не буде присутній. Також у делегації Сполучених Штатів будуть держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келлог.

У кулуарах Мюнхенської безпекової конференції 14 лютого віцепрезидент США Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо планують зустрітися з Володимиром Зеленським, щоб обговорити прагнення Трампа до перемовин щодо війни

Очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії на переговорах щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.

Літак, яким прямував до Німеччини Рубіо, здійснив вимушену посадку через технічну несправність. Держсекретар США планує вирушити до Мюнхена іншим літаком.