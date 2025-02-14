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Літак з держсекретарем США Рубіо здійснив вимушену посадку через технічну несправність

Дмитро Марценишин
14 лютого, 2025 п'ятниця
05:26
Світ Марко Рубіо

Літак з державним секретарем США Марко Рубіо повернувся на базу Ендрюс через технічну несправність невдовзі після вильоту до Німеччини

Зміст

Про це повідомляє Fox News.   

За словами речниці держдепу Теммі Брюс, літак, на борту якого перебував Рубіо, був перенаправлений назад на об'єднану базу Ендрюс, що поблизу Вашингтона, через механічну несправність. Після цього літак розвернувся і приземлився. 

Брюс зазначила, що Рубіо має намір продовжити свою подорож до Німеччини та на Близький Схід на іншому літаку. У ФРН держсекретар США планує взяти участь у Мюнхенській конференції, яка відбудеться 14-16 лютого. 

  • 10 лютого Марко Рубіо розповів, що головною темою Мюнхенської безпекової конференції стане війна в Україні
  • Раніше повідомляли, що віцепрезидент США Джей Ді Венс здійснить перший закордонний візит та візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції. 
  • Українську делегацію в Німеччині очолить президент Володимир Зеленський. 

 

Теги:
Новини
США
Марко Рубіо
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