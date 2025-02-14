Літак з держсекретарем США Рубіо здійснив вимушену посадку через технічну несправність

Про це повідомляє Fox News.

За словами речниці держдепу Теммі Брюс, літак, на борту якого перебував Рубіо, був перенаправлений назад на об'єднану базу Ендрюс, що поблизу Вашингтона, через механічну несправність. Після цього літак розвернувся і приземлився.

Брюс зазначила, що Рубіо має намір продовжити свою подорож до Німеччини та на Близький Схід на іншому літаку. У ФРН держсекретар США планує взяти участь у Мюнхенській конференції, яка відбудеться 14-16 лютого.