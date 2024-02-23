Привернути увагу до українських дітей на тлі війни: у центрі Відня провели акцію "Море світла"

Про це повідомляє Укрінформ.

Австрійська благодійна організація "Карітас" спільно з українською громадою провели у центрі Відня акцію "Море світла" з метою привертання уваги долі українських дітей напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

"З самого початку агресивної війни ми зверталися до австрійського народу: це не спринт, а марафон допомоги, який Європа повинна пробігти. Наша допомога має продовжуватися і бути стійкою. Особливо для мільйонів дітей, чиє дитинство пограбувала війна. Будь ласка, не підведімо наших сусідів!", - сказав директор "Карітасу" Клаус Швертнер.

На площі Штефансплатц запалили близько 5 тис. свічок на знак солідарності з українським народом та з обіцянкою не припиняти допомогу.

"Якщо поглянути навколо, то можна побачити дуже багато свічок – п’ять тисяч свічок. А це означає більше світла на нашій планеті. А ми всі знаємо, що якщо у нас буде багато світла, то у темряви не буде жодних шансів", - зазначив посол України в Австрії Василь Химинець.

Посол подякував австрійцям за надану українцям допомогу та закликав продовжувати її, адже ця допомога "є терміново необхідною".

Зазначається, що від "Карітасу" допомогу отримали близько 4 млн людей в Україні, загалом в країну було доставлено 500 тонн гуманітарної допомоги.