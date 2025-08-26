Привласнили понад 200 млн рублів: ГУР з'ясувало, що росіяни масово влаштовують самостріли заради виплат

Про це повідомила пресслужба ГУР України.

Так, у російській 83-й десантно-штурмовій бригаді викрили масштабну схему шахрайства, коли офіцери та військові оформлювали собі фіктивні поранення, аби отримувати виплати, пільги та уникати служби на передовій.

"Військові зараховувались до списків поранених та проходили "лікування" в госпіталях, водночас продовжуючи отримувати грошове забезпечення та інші надбавки", - інформує ГУР.

Командування таким чином привласнило понад 200 млн рублів.

Один з організаторів, підполковник Фролов, за документами нібито чотири рази був поранений і отримав численні нагороди, а насправді його "рани" робили товариші по службі, стараючись не пошкодити йому життєво важливі органи.

До того ж десятки загиблих російських військових вважаються зниклими безвісти, що дозволяє міноборони РФ уникати виплат їхнім родинам, тоді як офіцери збагачуються на підробках.