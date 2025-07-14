У Краматорську втекли російські полонені, оголошено розшук, - військовий Осман

Про це у telegram-каналі повідомив військовий Станіслав Бунятов (Осман).

Зараз 4 російських полонених, які втекли від конвою, розшукуються працівниками Краматорського районного управління поліції. За попередньою інформацією, окупанти можуть ховатись у приватному секторі на околицях міста.

"Маю намір заволодіти автотранспортом та рухатись далі, українською мовою не володіють", - йдеться у повідомленні.