У Краматорську втекли російські полонені, оголошено розшук, - військовий Осман
У понеділок, 14 липня, чотири полонених з російських окупаційних військ втекли від конвою у Краматорську Донецької області
Про це у telegram-каналі повідомив військовий Станіслав Бунятов (Осман).
Зараз 4 російських полонених, які втекли від конвою, розшукуються працівниками Краматорського районного управління поліції. За попередньою інформацією, окупанти можуть ховатись у приватному секторі на околицях міста.
"Маю намір заволодіти автотранспортом та рухатись далі, українською мовою не володіють", - йдеться у повідомленні.
- 10 липня фахівці ГУР МО України перехопили наказ одного з польових командирів 155-ї окремої бригади морської піхоти тихоокеанського флоту РФ щодо страти українських військовополонених.
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