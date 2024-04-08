"Про блекаути мова не йде": Синєгубов щодо ситуації в Харкові

Про це в етері телемарафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Про блекаути наразі не говоримо. Діють планові відключення світла", - сказав він.

Синєгубов додав, що атаки спричинили брак енергетичних потужностей, але запевнив, що загрози масштабних відключень, станом на зараз, немає.

Він наголосив, що окупанти змінили тактику обстрілів - нині вони завдають системних повторних ударів по одній локації.