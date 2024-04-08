"Про блекаути мова не йде": Синєгубов щодо ситуації в Харкові
Попри регулярні атаки Харкова росіянами наразі немає загрози масштабних відключень електрики в місті
Про це в етері телемарафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Про блекаути наразі не говоримо. Діють планові відключення світла", - сказав він.
Синєгубов додав, що атаки спричинили брак енергетичних потужностей, але запевнив, що загрози масштабних відключень, станом на зараз, немає.
Він наголосив, що окупанти змінили тактику обстрілів - нині вони завдають системних повторних ударів по одній локації.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 7 квітня заявив, що дипломати та військові шукають засоби ППО для того, щоб закрити небо Харкова від ворожих цілей.
- За даними The Economist, Росія вирішила зробити місто "сірою зоною", непридатною для проживання цивільних осіб.
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