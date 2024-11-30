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"Про таке не попереджають": Портников прокоментував заяви Путіна щодо ударів ракетами "Орешник"

Віталій Бесараб
30 листопада, 2024 субота
20:24
Війна з Росією путін

Журналіст Віталій Портников вважає, що російський диктатор Володимир Путін продовжує стратегію залякування українського населення, погрожуючи ударами ракетами "Орешник"

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Росіяни вже давно займаються залякуванням. Очевидно, саме зараз, так можна зрозуміти, в Росії є усвідомлення того, що мало хто вірить в те, що вони можуть застосувати ядерну зброю, бо підстав для цього просто немає. Бо ситуація виглядає для них виграшною - вони наступають, вони перемагають на полі бою, окуповують нові українські території й можуть застосувати ядерну зброю. Виникає питання - у зв'язку з чим вони її застосували?Оскільки ядерна зброя може застосовуватись, коли є загроза власній державі. Це виглядає алогічно. В цій ситуації логічним є те, що ви починаєте лякати іншою зброєю", - пояснив Портников.

За словами журналіста, якби Путін мав намір вдарити міжконтинентальною ракетою по території України, він би про це не попереджав. Інакше, цілі такого удару є незрозумілими.

"Путін весь час намагається постійно залякувати своєю ракетою "Орешник". Він залякує силою цих ракет, тобто, якщо використати кілька таких ракет, то буде ефект ядерного удару. До того ж ми не знаємо скільки таких "Орешників" в Путіна та чи дійсно він збирається їх використовувати тощо. Сама його ідея про те, що він збирається попереджати цивільне населення України перед цими ударами теж виглядає якісь дивно. Якщо ти хочеш вдарити по якихось центрах ухвалення рішень, то тобі потрібно, щоб там були люди, а не просто будівлі. Тобто, ці люди мають не готуватись до ударів, а удар має бути миттєвим. Якщо ж ти збираєшся їх повідомляти, а через певний час вдариш ракетою, то тоді незрозуміло чого ти хочеш досягти цим ударом. Фактично, це планомірне залякування людей, що війна переходить на новий рівень ескалації", - додав він.

  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що бойових частин до "Орешника" не існує у неядерному оснащенні.
     
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
російська армія
ядерна зброя
окупанти
ядерна війна
ядерна небезпека
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