"Про таке не попереджають": Портников прокоментував заяви Путіна щодо ударів ракетами "Орешник"

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Росіяни вже давно займаються залякуванням. Очевидно, саме зараз, так можна зрозуміти, в Росії є усвідомлення того, що мало хто вірить в те, що вони можуть застосувати ядерну зброю, бо підстав для цього просто немає. Бо ситуація виглядає для них виграшною - вони наступають, вони перемагають на полі бою, окуповують нові українські території й можуть застосувати ядерну зброю. Виникає питання - у зв'язку з чим вони її застосували?Оскільки ядерна зброя може застосовуватись, коли є загроза власній державі. Це виглядає алогічно. В цій ситуації логічним є те, що ви починаєте лякати іншою зброєю", - пояснив Портников.

За словами журналіста, якби Путін мав намір вдарити міжконтинентальною ракетою по території України, він би про це не попереджав. Інакше, цілі такого удару є незрозумілими.

"Путін весь час намагається постійно залякувати своєю ракетою "Орешник". Він залякує силою цих ракет, тобто, якщо використати кілька таких ракет, то буде ефект ядерного удару. До того ж ми не знаємо скільки таких "Орешників" в Путіна та чи дійсно він збирається їх використовувати тощо. Сама його ідея про те, що він збирається попереджати цивільне населення України перед цими ударами теж виглядає якісь дивно. Якщо ти хочеш вдарити по якихось центрах ухвалення рішень, то тобі потрібно, щоб там були люди, а не просто будівлі. Тобто, ці люди мають не готуватись до ударів, а удар має бути миттєвим. Якщо ж ти збираєшся їх повідомляти, а через певний час вдариш ракетою, то тоді незрозуміло чого ти хочеш досягти цим ударом. Фактично, це планомірне залякування людей, що війна переходить на новий рівень ескалації", - додав він.