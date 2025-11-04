Пробили наземний коридор і залучили додаткові сили: в ГУР оприлюднили подробиці операції в Покровську

Про це повідомило ГУР.

"Силами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами", – йдеться матеріалі.

ГУР зазначає, що після десантної операції до спецпризначенців розвідки, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили.

Нині бойові завдання в секторі окрім "Спецпідрозділу Тимура" виконують й інші спецпідрозділи ГУР. Подробиці не розкривають.

"Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР", – додає розвідка.