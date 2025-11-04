Пробили наземний коридор і залучили додаткові сили: в ГУР оприлюднили подробиці операції в Покровську
У Покровську триває бойова робота Головного управління розвідки, аби ліквідувати спроби росіян розширити вогневий вплив на логістику
Про це повідомило ГУР.
"Силами "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України продовжується операція в одному з важливих з точки зору фронтової логістики районів міста Покровськ Донецької області. Точаться запеклі бої з російськими окупантами", – йдеться матеріалі.
ГУР зазначає, що після десантної операції до спецпризначенців розвідки, які зайняли визначені рубежі, пробили наземний коридор та приєднались додаткові сили.
Нині бойові завдання в секторі окрім "Спецпідрозділу Тимура" виконують й інші спецпідрозділи ГУР. Подробиці не розкривають.
"Триває бойова робота, спрямована на ліквідацію спроб ворога розширити вогневий вплив на логістику в зоні відповідальності ГУР", – додає розвідка.
- Станом на 3 листопада Сили оборони зупинили просування росіян на півночі Покровська, триває зачистка міста. У Мирнограді оборону посилили додатковими силами, ведеться ліквідація ворога.
- Того ж дня Володимир Зеленський заявив, що близько третини боїв та половина використання ворогом КАБів відбувається у Покровську.
