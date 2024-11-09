Продемонстрував зразкові результати: у ВМС показали випробування корвета "Іван Мазепа"
Корвет "Іван Мазепа" продовжує успішно проходити державні випробування. Під час артилерійських стрільб він продемонстрував зразкові результати, точно вразивши повітряні, морські та наземні цілі
Про це повідомляють на сторінці командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи.
Зазначається, що майбутній флагман ВМС ЗС України демонструє високу боєздатність.
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"Корабель оснащено сучасними системами озброєння, що значно підвищують його бойові можливості. Усі попередні технічні зауваження враховано, а модернізація зосереджена на забезпеченні максимальної ефективності та захисту в бою. Зокрема, посилено засоби протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.
- Наприкінці травня повідомлялося, що український корвет "Гетьман Іван Мазепа" пройшов у Туреччині перші випробування.
- У жовтні Військово-морські сили ЗС України показали на відео ходові випробування корвета "Гетьман Іван Мазепа".
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