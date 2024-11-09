Продемонстрував зразкові результати: у ВМС показали випробування корвета "Іван Мазепа"

Про це повідомляють на сторінці командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапи.

Зазначається, що майбутній флагман ВМС ЗС України демонструє високу боєздатність.

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"Корабель оснащено сучасними системами озброєння, що значно підвищують його бойові можливості. Усі попередні технічні зауваження враховано, а модернізація зосереджена на забезпеченні максимальної ефективності та захисту в бою. Зокрема, посилено засоби протиповітряної оборони", - йдеться у повідомленні.