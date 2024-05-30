Український корвет "Гетьман Іван Мазепа" пройшов у Туреччині перші випробування

Про це повідомив у соцмережі Х турецький оглядач Енес Балчі.

"Корвет "Гетьман Іван Мазепа" (F-211), який будує RMK Marine Shipyard як головний підрядник, пройшов сьогодні перші навігаційні випробування", - написав Балчі.

Будівництво нового українського корвета почали у січні 2021 року: нарізали сталь і формували секції. У вересні 2021 року відбулася закладка судна в Туреччині. На той час було сформовано 13 секцій та кіль корабля.

18 серпня 2022 року першому корвету класу Ada Військово-морських сил України присвоїли ім'я "Гетьман Іван Мазепа", а 2 жовтня судно спустили на воду. Корвет стане новим флагманом українського флоту після затоплення "Гетьмана Сагайдачного" у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Корвет "Гетьман Іван Мазепа" класу Ada адаптують до всіх наявних типів протикорабельних ракет. До складу ВМФ України його планують прийняти у 2024 році.

Крім того, в Туреччині для ВМС України будують ще один корвет класу Ada. 8 березня 2024 року президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини присвоїв корвету ім'я "Гетьман Іван Виговський".

Ada - клас протичовнових корветів прибережної зони, розроблених насамперед для ВМС Туреччини. Мета проєкту Ada - створити сучасний бойовий корабель прибережної зони з можливостями протичовнових операцій та патрулювання у відкритому морі та з широким використанням принципів стелс-технологій (зниження помітності у радіолокаційному, інфрачервоному та інших областях спектра спостереження).