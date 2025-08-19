Програма може розтягнутися на десятиріччя: Defense Express про план закупівлі у США зброї на $100 млрд для України

Про це в етері Еспресо розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

"Якщо подивитися, що відбувається зараз на оборонному ринку, то нема таких прикладів, щоб одна країна на $100 млрд могла закупити озброєння. Треба розуміти, що це не буде ситуація, коли дадуть одномоментно повністю цю суму і скажуть, щоб завтра надали зброю. Слід подивитися на порядок цифр і порівняти з тим, що є на сьогодні. Насправді варто зазначити три складові цього питання. Перше – чи може США взагалі виготовити та скільки озброєння на $100 млрд? Наприклад, за програмою FMS, коли США продають важке озброєння іншим країнам, то річний обсяг за контрактами приблизно і дорівнює $100 млрд", - зауважив Олег Катков.

За його словами, загальний портфель замовлення США, тобто мова про кількість замовлень на поточний момент, то за даними агенції з продажу озброєння DCS – близько $860 млрд. Відповідно, $100 млрд – 12% від всього на сьогодні портфеля замовлень, який є в американців.

"Це означає лише одне – якщо такий механізм буде погоджений, то "перетравлювати" ці $100 млрд у зброю будуть дуже довго. Це про десятиріччя. Тому що не може бути такої ситуації, коли США скажуть всім почекати – і ОАЕ мають почекати, і Саудівська Аравія почекає, почекає й Ізраїль - виробництво зброї буде декілька років тільки для України. На мою думку, ця програма може бути об’єктивно розтягнута на 20 років. Наприклад, якщо зараз закупити F-35, то перші літаки можна отримати у 2035 році", - прокоментував військовий експерт.

На його думку, другий аспект цієї програми – фінансування європейських партнерів, бо зараз навряд чи якась країна може сама викинути з кишені $100 млрд. Але, якщо розтягти ці витрати для європейських країн НАТО на 20 років, то це буде по $5 млрд на рік, які потрібно буде скидатися "охочим".

"Це цілком підйомні кошти, і не від ВВП, а від оборонних витрат "охочих" країн. Наприклад, Німеччина зараз запланувала до 2041 року витратити 400 млрд євро лише на озброєння. Саме зараз прокидається німецька військова машина. Відповідно, ці кошти доволі реальні для наших європейських партнерів", - резюмував Катков.