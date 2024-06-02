Програму останніх дзвоників на ТОТ школи узгоджували з російськими силовиками

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що російські спецслужбовці були закріплені за кожною зі шкіл, які наразі перебувають у тимчасовій окупації. Саме з цими силовиками директори узгоджували програми заходів і тих, хто буде мати слово під час урочистостей.

"Водночас на таких заходах були присутні "політруки", які лили дітям пропаганду у вуха. Особливою увагою були пісні, які мали лунати на лінійках, які погоджувались із представниками РОА. Загалом у майбутньому Кремль планує уніфікувати випускні у всіх школах на ТОТ до одного сценарію", - зазначають у Спротиві.