Програму останніх дзвоників на ТОТ школи узгоджували з російськими силовиками
За проведенням останніх дзвоників на тимчасово окупованих територіях України наглядали представники російського слідчого комітету
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що російські спецслужбовці були закріплені за кожною зі шкіл, які наразі перебувають у тимчасовій окупації. Саме з цими силовиками директори узгоджували програми заходів і тих, хто буде мати слово під час урочистостей.
"Водночас на таких заходах були присутні "політруки", які лили дітям пропаганду у вуха. Особливою увагою були пісні, які мали лунати на лінійках, які погоджувались із представниками РОА. Загалом у майбутньому Кремль планує уніфікувати випускні у всіх школах на ТОТ до одного сценарію", - зазначають у Спротиві.
- 29 травня голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про навчання на тимчасово окупованих територіях.
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