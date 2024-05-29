Окупанти завозять на ТОТ із віддалених куточків РФ "учителів", які навіть російською погано розмовляють, - голова Запорізької ОВА
Голова Запорізької ОВА Іван Федоров розповів про навчання на тимчасово окупованих територіях
Про це він повідомив у Telegram.
Він зазначив, що дуже мала кількість вчителів на тимчасово окупованих територіях погодилась співпрацювати з ворогом, це одиничні випадки - здебільшого технічні працівники.
Тому через нестачу педагогів росіяни завозять “вчителів” з територіх РФ.
"Ворог масово завозить своїх вчителів, вони приїжджають здебільшого вахтовим методом, вони приїжджають на тимчасово окуповану територію на місяць, максимум на два. Приїжджають з різних віддалених регіонів ерефії, навіть приїжджають люди, які погано розмовляють на російській, не те, що на українській і намагаються щось викладати", - зазначив він.
Також Федоров розповів про предмети, які окупанти викладають дітям на ТОТ України.
"Основа - це пропаганда про неправдиву історію, про те, як треба шанувати рашистських військових, про призовну підготовку з 9 класу, про управління дроном, про вступ до їхніх громадських організацій, юнацьких організацій "юнармія", "Юг молодий" - все те, що пропитується максимально пропагандою, а не якимись правдивими речами", - додав він.
- 29 травня стало відомо, що заочну підозру у колабораціонізмі отримав житель тимчасово окупованого Бердянського району, який добровільно погодився працювати в закладі освіти під настановами росіян.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.33 Купівля 40.33Продаж 40.96
- EUR Купівля 43.72Продаж 44.56
- Актуальне
- Важливе