Окупанти завозять на ТОТ із віддалених куточків РФ "учителів", які навіть російською погано розмовляють, - голова Запорізької ОВА

Про це він повідомив у Telegram.

Він зазначив, що дуже мала кількість вчителів на тимчасово окупованих територіях погодилась співпрацювати з ворогом, це одиничні випадки - здебільшого технічні працівники.

Тому через нестачу педагогів росіяни завозять “вчителів” з територіх РФ.

"Ворог масово завозить своїх вчителів, вони приїжджають здебільшого вахтовим методом, вони приїжджають на тимчасово окуповану територію на місяць, максимум на два. Приїжджають з різних віддалених регіонів ерефії, навіть приїжджають люди, які погано розмовляють на російській, не те, що на українській і намагаються щось викладати", - зазначив він.

Також Федоров розповів про предмети, які окупанти викладають дітям на ТОТ України.

"Основа - це пропаганда про неправдиву історію, про те, як треба шанувати рашистських військових, про призовну підготовку з 9 класу, про управління дроном, про вступ до їхніх громадських організацій, юнацьких організацій "юнармія", "Юг молодий" - все те, що пропитується максимально пропагандою, а не якимись правдивими речами", - додав він.