Пропаганда РФ поширила фейк, ніби командування покарало українського військового "за пияцтво" привʼязавши до дерева, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Ru-пропаганда запустила черговий відеофейк, спрямований на дискредитацію Збройних Сил України. Ворожі Telegram-канали поширюють запис, на якому зображено "українського військовослужбовця", прив’язаного до дерева. Чоловік на відео стверджує, у такий спосіб командування покарало його "за пияцтво", - йдеться у повідомленні.

ЦПД підкреслив, що це відео є фейковим - сервіси для виявлення дипфейків підтвердили, що обличчя чоловіка в кадрі змінене за допомогою штучного інтелекту.

Центр зазначає, що мета таких повідомлень — підірвати довіру до ЗСУ та зірвати мобілізаційні процеси в Україні. Зокрема пропагандисти намагаються створити ілюзію "хаосу" і "жорстокості" в українській армії.

"Подібні "покарання" — звична практика саме в російській армії. У мережі неодноразово публікувалися відео, де солдатів РФ зв’язують та б’ють за дисциплінарні порушення", - додали у ЦПД.