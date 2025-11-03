Пропаганда РФ поширила фейк, ніби командування покарало українського військового "за пияцтво" привʼязавши до дерева, - ЦПД
Російські пропагандисти поширюють фейкове відео, на якому нібито українського військовослужбовця привʼязали до дерева, у такий спосіб покаравши "за пияцтво"
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"Ru-пропаганда запустила черговий відеофейк, спрямований на дискредитацію Збройних Сил України. Ворожі Telegram-канали поширюють запис, на якому зображено "українського військовослужбовця", прив’язаного до дерева. Чоловік на відео стверджує, у такий спосіб командування покарало його "за пияцтво", - йдеться у повідомленні.
ЦПД підкреслив, що це відео є фейковим - сервіси для виявлення дипфейків підтвердили, що обличчя чоловіка в кадрі змінене за допомогою штучного інтелекту.
Читайте також: Пропаганда РФ поширює фейк, що ЗСУ "мінують тіла своїх загиблих", - ЦПД
Центр зазначає, що мета таких повідомлень — підірвати довіру до ЗСУ та зірвати мобілізаційні процеси в Україні. Зокрема пропагандисти намагаються створити ілюзію "хаосу" і "жорстокості" в українській армії.
"Подібні "покарання" — звична практика саме в російській армії. У мережі неодноразово публікувалися відео, де солдатів РФ зв’язують та б’ють за дисциплінарні порушення", - додали у ЦПД.
- 8 жовтня ЦПД повідомив, що російська пропаганда поширила фейк про те, що українські військові під Купʼянськом на Харківщині нібито залишилися без їжі та води і відмовляються від участі у бойових діях.
