Пропаганда РФ поширює фейк, що ЗСУ "мінують тіла своїх загиблих", - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"Російська пропаганда продовжує поширювати фейки про те, що ЗСУ нібито "мінують тіла своїх загиблих" та їхні особисті речі. Зокрема, поширюється розповідь окупанта, який стверджує, що росіяни не оглядають тіла загиблих українських військових, бо вони "в 99,9% випадків заміновані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така інформація є елементом інформаційної операції проти України, спрямованої на дискредитацію армії та деморалізацію суспільства.

Зокрема жодних фото, відео чи документальних підтверджень цих даних немає, а єдиним "джерелом" пропагандистів є заяви анонімного російського військового.

Читайте також: "ЗСУ ховаються в житлових будинках у Херсоні та Запоріжжі, а місцеві повідомляють РФ адреси": ЦПД спростував новий фейк від росіян

"Подібні фейки Росія поширює регулярно. Ці вигадки покликані створити негативний образ української армії, яка "не шанує навіть своїх", і водночас — виправдати воєнні злочини самих окупантів", - підкреслив ЦПД.

Центр наголосив, що Україна суворо дотримується норм міжнародного гуманітарного права та не застосовує заборонених методів ведення війни. Натомість саме російські війська системно мінують цивільні об’єкти, що підтверджено українськими та міжнародними структурами.