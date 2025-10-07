"ЗСУ ховаються в житлових будинках у Херсоні та Запоріжжі, а місцеві повідомляють РФ адреси": ЦПД спростував новий фейк від росіян

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.

"ru-пропаганда вчергове намагається виправдати терористичні удари по українських містах, поширюючи брехню про нібито військових ЗСУ, які "ховаються в житлових будинках" у Херсоні та Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.

У матеріалах кремлівських медіа зазначається, що українські військові нібито використовують житлові квартали як укриття, а місцеві жителі самі передають координати позицій ЗСУ російським військам.

Центр підкреслив, що таким чином росіяни намагаються виправдати обстріли цивільної інфраструктури, подаючи їх як відповідь на нібито звернення місцевих жителів, і перекласти відповідальність за скоєні злочини на Україну.

"Насправді такі заяви - чергова цинічна спроба виправдати Росію за щоденні терористичні атаки на українські міста. Херсон, Запоріжжя та інші прифронтові регіони регулярно потерпають від ударів авіабомбами, ракетами і дронами, внаслідок чого гинуть мирні люди та знищується цивільна інфраструктура", - додав ЦПД.