"ЗСУ ховаються в житлових будинках у Херсоні та Запоріжжі, а місцеві повідомляють РФ адреси": ЦПД спростував новий фейк від росіян
Російська пропаганда поширює фейки ніби українські військові використовують житлові квартали як сховок у Херсоні та Запоріжжі, а місцеві повідомляють російським військам адреси
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у telegram-каналі.
"ru-пропаганда вчергове намагається виправдати терористичні удари по українських містах, поширюючи брехню про нібито військових ЗСУ, які "ховаються в житлових будинках" у Херсоні та Запоріжжі", - йдеться у повідомленні.
У матеріалах кремлівських медіа зазначається, що українські військові нібито використовують житлові квартали як укриття, а місцеві жителі самі передають координати позицій ЗСУ російським військам.
Центр підкреслив, що таким чином росіяни намагаються виправдати обстріли цивільної інфраструктури, подаючи їх як відповідь на нібито звернення місцевих жителів, і перекласти відповідальність за скоєні злочини на Україну.
"Насправді такі заяви - чергова цинічна спроба виправдати Росію за щоденні терористичні атаки на українські міста. Херсон, Запоріжжя та інші прифронтові регіони регулярно потерпають від ударів авіабомбами, ракетами і дронами, внаслідок чого гинуть мирні люди та знищується цивільна інфраструктура", - додав ЦПД.
- 3 жовтня ЦПД повідомив, що після ракетного удару по вантажівках із зерном, російське міноборони розповсюдило фейк про нібито знищення 20 військових вантажівок з безпілотниками та особовим складом ЗСУ.
