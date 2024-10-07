"Пропонуємо партнерам визначитися з баченням завершення війни": Зеленський розповів про заплановані зустрічі цього тижня

Про це він заявив у вечірньому зверненні.

"Сьогодні погодив графік перемовин на тиждень. Це зустрічі, перемовини з багатьма партнерами", - заявив лідер України.

За словами Зеленського, українські посадовці представлять План перемоги всім країнам, які можуть посилити Україну та допомогти наблизити мир.

Водночас він наголосив, що Україна зробить публічним мирний план після того, як почує всі позиції партнерів, усі реальні можливості та посилить його.

"Важливо, що перспектива загалом має бути зрозумілою для кожного в нашій країні. Ми пропонуємо нашим партнерам визначитись, як вони бачать завершення цієї війни, місце України саме у глобальній архітектурі безпеки, а також - зі спільними кроками, які можуть поставити цю війну на курс до завершення", - наголосив президент.