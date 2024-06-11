Просування росіян в Іванівському біля Часового Яру не вплине на стійкість оборони ЗСУ, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Слід розуміти, що коли ми говоримо про ситуацію на лінії фронту біля Часового Яру, то вона була і залишається дуже складною. Особливість цієї ділянки полягає в тому, що там є канал Сіверський Донець, який є природною перешкодою для противника. Зараз окупанти намагаються діяти фронтально від трьох напрямків. Зокрема, Богданівка, район Канал та Іванівське зі спробою просуватись західніше", - пояснив Згурець.

За словами аналітика, захоплення росіянами Іванівського не вплине на оборону ЗСУ біля Часового Яру

"Іванівське біля Часового Яру вважається сірою зоною. В цій зоні діють російські десантники. Вчора я мав розмову з військовослужбовцем 93-ї бригади, яка тримає оборону біля Кліщіївки, Андріївки та Іванівського. За його словами, ворог вчора проводив активні артилерійські обстріли. В будь-якому разі просування противника в Іванівському біля Часового Яру ніяк не впливають на стійкість оборони ЗСУ. Фактично за два роки бойових дій, окупанти змогли просунутись на 20 км від лінії розмежування з 2014 року", - додав він.