Противник не зміг стабілізувати управління своїми військами: Defense Express про Курську операцію

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Наступальні дії ЗСУ на Курщині тривають, що нам дає відповідний стратегічний результат. Наші війська продовжують просуватися на території ворога попри те, що наступ йде вже третій тиждень, а російські окупанти не зуміли стабілізувати управління своїми військами з різних причин, у тому числі й суб'єктивних. Вчора, 29 серпня, було повідомлення речника ОТУВ "Харків" про те, що ворожі загони "БАРС" - це такий у них бойовий армійський резерв, щось на кшталт нашої тероборони - замість того, щоб кинути на Курщину, вирішили сформувати бригаду і відправити її на Харківщину, аби намагатися відволікати зусилля наших військ", - прокоментував Іван Киричевський.

За його словами, ми можемо увійти у певний стратегічний парадокс, коли росіянам доведеться активізовувати свої зусилля на інших напрямках, щоб відволікати наші сили від ведення бойових дій на Курському напрямку.

"Головне, що Курська операція продовжується і дає свій стратегічний результат. Відповідно, якщо у нас є дефіцит по далекобійності, то ми можемо його компенсувати просуванням вглиб території противника", - резюмував військовий експерт Defense Express.