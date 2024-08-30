Противник не зміг стабілізувати управління своїми військами: Defense Express про Курську операцію
Іван Киричевський, військовий експерт Defense Express, зазначив, що Курська операція триває і далі продовжує давати стратегічний результат
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Наступальні дії ЗСУ на Курщині тривають, що нам дає відповідний стратегічний результат. Наші війська продовжують просуватися на території ворога попри те, що наступ йде вже третій тиждень, а російські окупанти не зуміли стабілізувати управління своїми військами з різних причин, у тому числі й суб'єктивних. Вчора, 29 серпня, було повідомлення речника ОТУВ "Харків" про те, що ворожі загони "БАРС" - це такий у них бойовий армійський резерв, щось на кшталт нашої тероборони - замість того, щоб кинути на Курщину, вирішили сформувати бригаду і відправити її на Харківщину, аби намагатися відволікати зусилля наших військ", - прокоментував Іван Киричевський.
За його словами, ми можемо увійти у певний стратегічний парадокс, коли росіянам доведеться активізовувати свої зусилля на інших напрямках, щоб відволікати наші сили від ведення бойових дій на Курському напрямку.
"Головне, що Курська операція продовжується і дає свій стратегічний результат. Відповідно, якщо у нас є дефіцит по далекобійності, то ми можемо його компенсувати просуванням вглиб території противника", - резюмував військовий експерт Defense Express.
- 29 серпня Інститут вивчення війни повідомив, що темп українських атак у Курській області РФ сповільнився. Сили оборони намагаються окопатися та утримувати окремі райони, які вони нещодавно захопили.
- 30 серпня DeepState інформував, що російські терористичні війська зуміли відбити село Кореньово Курської області.
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