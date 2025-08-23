Протягом 22 серпня РФ скинула на Краматорськ 41 КАБ: які наслідки
Протягом 22 серпня російські окупаційні війська скинули на Краматорську громаду 41 керовану авіабомбу, внаслідок чого троє людей поранено, зафіксовано пошкодження інфраструктури
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
"Учора росіяни, вдень і вночі використали, сукупно, 41 авіабомбу з керованим модулем для ударів по території Краматорської громади. На місцях, де виявлено пошкодження інфраструктури - триває ліквідація наслідків, фахівці відповідних служб працюють над ремонтом пошкоджених комунікацій", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу постраждали околиці громади. Поранення отримали троє цивільних, двоє з них госпіталізовані, одна людина перебуває на амбулаторному лікуванні.
Також пошкоджено 46 приватних і 5 багатоквартирних будинків, 10 гаражів, два магазини та СТО. Авіабомби влучили в проїжджу частину, пошкоджено лінії електропередач, зв’язку та Інтернету.
- 20 серпня ЦПД повідомив, що російські пропагандисти поширюють фейк про нібито підготовку Україною атак на Краматорськ.
