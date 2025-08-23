Протягом 22 серпня РФ скинула на Краматорськ 41 КАБ: які наслідки

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

"Учора росіяни, вдень і вночі використали, сукупно, 41 авіабомбу з керованим модулем для ударів по території Краматорської громади. На місцях, де виявлено пошкодження інфраструктури - триває ліквідація наслідків, фахівці відповідних служб працюють над ремонтом пошкоджених комунікацій", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу постраждали околиці громади. Поранення отримали троє цивільних, двоє з них госпіталізовані, одна людина перебуває на амбулаторному лікуванні.

Також пошкоджено 46 приватних і 5 багатоквартирних будинків, 10 гаражів, два магазини та СТО. Авіабомби влучили в проїжджу частину, пошкоджено лінії електропередач, зв’язку та Інтернету.