Протягом березня з прифронтових територій Запорізької області евакуювали 30 людей
На початку березня було найбільше охочих покинути прифронтові території Запорізької області, а протягом місяця звідти евакуювали 30 людей
Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.
"30 людей було евакуйовано за березень з прифронтових територій Запорізької області. Зазначу, що наразі з прифронтових територій Запорізької області не проводиться обов’язкова евакуація", - зазначив вын.
За його словами, найбільше охочих покинути прифронтові території припало на першу декаду березня, коли росіяни значно активізували обстріли.
Очільник ОДА розповів, що під час евакуації люди отримують допомогу - фінансову, гуманітарну, соціальну. В обласному центрі є організовані громадами штаби для переселенців, де можна отримати найнеобхіднішу підтримку.
Федоров також згадав, що за минулий рік правоохоронці вивезли в безпечне місце 446 мешканців Василівського та Пологівського районів.
- Через зростання кількості обстрілів влада розглядає можливість запровадження примусової евакуації родин із дітьми ще з кількох районів Харківської області.
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