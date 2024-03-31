Протягом березня з прифронтових територій Запорізької області евакуювали 30 людей

Про це повідомив голова Запорізької ОДА Іван Федоров.

"30 людей було евакуйовано за березень з прифронтових територій Запорізької області. Зазначу, що наразі з прифронтових територій Запорізької області не проводиться обов’язкова евакуація", - зазначив вын.

За його словами, найбільше охочих покинути прифронтові території припало на першу декаду березня, коли росіяни значно активізували обстріли.

Очільник ОДА розповів, що під час евакуації люди отримують допомогу - фінансову, гуманітарну, соціальну. В обласному центрі є організовані громадами штаби для переселенців, де можна отримати найнеобхіднішу підтримку.

Федоров також згадав, що за минулий рік правоохоронці вивезли в безпечне місце 446 мешканців Василівського та Пологівського районів.